Знаменитая украинская модель, обладательница титула «Мисс Украина 2018» Леонила Гузь покрасовалась впечатляющими формами перед зеркалом

Известная красотка опубликовала новые короткие видео в разделе Сториз. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм модели.

На кадрах Гузь сидит перед большим зеркалом, в то время как мастер делает ей укладку. Модель явно заскучала и решила пошалить на камеру. Так, Гузь начала записывать видео, демонстрируя свое отражение в зеркале.

Интересно, что из одежды на ней только темные брюки и белый спортивный лиф. При этом Гузь решила спустить его лямки, еще больше подчеркивая свою пышную грудь. На кадрах модель кокетливо поправляет волосы и демонстрирует свою позу с разных ракурсов.

До этого мы писали о том, что Гузь показала необычный образ в темных тонах. На фото модель позирует в черном пиджаке, который пришлось расстегнуть. Как оказалось, под ним ничего нет, красотка забыла о белье. Леонила волосы оставила распущенными и смотрела в камеру. Как оказалось, это картина, которую нарисовал неизвестный художник по одной из фотографий красавицы. Она получилась очень соблазнительной и сочной.

Снимок Гузь решила сделать черно-белым для большей выразительности.

Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали несколько комментариев.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь сверкнула идеальными формами в белоснежном купальнике.

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