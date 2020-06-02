21-летняя модель Леонила Гузь, "Мисс Украина-2018", изумила чувственным образом на фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в образе невесты.

Леонила сделала селфи на белом фоне, облаченная в тонкую ткань нежно-розового платья. В кадр, собственно, попали только лицо и очаровательное декольте красотки - от этих изгибов может закружиться голова. Кажется, что платье, которое без рукавов и бретелек, вот-вот сползет с загорелого тела модели.

Гузь собрала волосы, сверкнув идеальными скулами, и нанесла яркий макияж теплых тонов. Лук украсили жемчужные серьги и ожерелье.

"Моя невеста, ты моя невеста 😂", - подписала фото звезда.

За считанные минуты пост собрал сотни лайков, некоторые даже успели прокомментировать: "Огонь🔥"; "🔥❤️😍Красуня"; "платье немного сползло"; "ты заслуживаешь всего наилучшего❤️😍".

Ранее мы сообщали, Гузь впечатлила фото без нижнего белья. Девушка позировала в автомобиле в зеленом свитере, тонкая ткань которого предательски подчеркнула все соблазнительные "бугорки".

"Вечер, пятница, а на мне нет лица 🎶😂", - пожаловалась модель в подписи.

Пользователи поспешили ответить, что если уж на то пошло, то не только лица нет, но еще и кое-чего другого, намекая на лифчик.

"Как-то на лицо особо и не падает взгляд 😂"; "Красииивое выразительное очень лицо 😘 ну а си*ки рулят 🔥😜"; "Не только лица😄"; "Что же ты делаешь со мной?!🤷‍♂️"; "За то грудь 😊💜"; "Зелёный вам к лицу", - писали в комментариях.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь спустила лямки лифчика и показала свое «добро»

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