Сестри Кардашьян отримали неймовірну популярність, завдяки своїй матері Кріс Дженнер

Відома американська телеведуча Кріс Дженнер завжди любила увагу публіки, передає Politeka.net.

Маючи досвід роботи на телебаченні та заповзятливий розум, у 2007 році зірка вирішила створити власне шоу "Сімейство Кардашьян". Героями стали її діти та вона сама.

Варто відзначити, що Кріс народила шістьох дітей від двох чоловіків: п'ять дочок і одного сина.

Увагу всіх привертали, звичайно, прекрасні дочки Дженнер. Подивімось на одні з найгарячіших фото знаменитих сестричок.

Почнемо зі старшої - 41-річної Кортні Кардашьян - світська левиця, фотомодель, актриса і бізнесвумен. Незважаючи на вік і народження трьох дітей, красуня залишається привабливою.

Друга донька, одна з найпопулярніших зірок на сьогодні - 39-річна Кім Кардашьян-Уест. Красунею захоплюються мільйони, а її округлі форми стали для деяких справжнім еталоном краси.

Третя красуня - 35-річна Хлої Кардашьян. Зірка не завжди могла похвалитися ідеальною зовнішністю, як її сестри, але зараз від неї неможливо відірватися.

24-річна Кендалл Дженнер зуміла підкорити модельний олімп. Зірка стала однією з найбільш високооплачуваних знаменитостей, завдяки своїй стрункості і довгим ногам.

Наймолодша сестра Кайлі Дженнер стала не тільки моделлю, але і справжньою бізнесвумен. Зірка випускає власну лінію косметики. Крім того, вона активно веде Instagram і радує шанувальників гарячими знімками.

Ось такі вони - ці знамениті сестри Кардашьян та їх шикарні фігури.

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