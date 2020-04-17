Американская модель, бизнесвуман и светская львица Ким Кардашьян показала, как выглядит фигура в ее авторском белье
Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото Ким лежит на полу. На ней надето боди бежевого цвета с утягивающим эффектом. Благодаря эластичной ткани пышные формы Кардашьян буквально взяты под контроль – ее грудь послушно выпирает через тонкую ткань, а акцент на талии просто сводит с ума.
Кардашьян сообщила, что в продаже снова появилось белье ее марки, которое обычно очень быстро раскупают. Она призвала поклонников покупать боди, пообещав бесплатную доставку тем, кто живет в США. За полчаса пост Кардашьян собрал более 210 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.
«Великая леди», «Огонь», «Вау», «Королева», «Невероятная», «Люблю боди, в нем ты выглядишь великолепно!», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян сразила наповал дерзким образом в пиджаке на голое тело. Звезда соцсетей поделилась архивным фото, на котором у нее еще были светлые волосы. Красотка была одета в черные брюки с высокой посадкой и пиджак. Пышная грудь Кардашьян просматривалась через пиджак, благодаря чему образ получился очень соблазнительным.
Напомним, что Ким Кардашьян впечатлила всех фото до пластики: "Вот это да!".
Как ранее сообщала Politeka, знойная Ким Кардашьян без одежды свела с ума спелыми формами: мечта любого мужчины.
Также Politeka информировала, что Ким Кардашьян сняла всю одежду и показала соблазнительные позы: "Совершенная".