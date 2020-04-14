Ким Кардашьян сразила наповал дерзким образом в пиджаке на голое тело

Знаменитая американская светская львица регулярно обновляет свой Инстаграм, радуя поклонников со всего мира своими свежими снимками. Однако, на карантине новых фото появляется мало, поэтому Ким решила пересмотреть свои архивы.

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась серией старых фотографий, на которых она позирует с блондинистыми волосами. На снимках Ким запечатлена на официальном мероприятии в весьма экстравагантном образе. Для такого события Кардашьян нарядилась в строгий черный костюм и добавила в свой образ одну пикантную изюминку. Дело в том, что красотка надела пиджак на голое тело и оставила его расстегнутым.

В подписи к фото Ким призналась, что до сих пор вспоминает то время, когда была блондинкой. Не исключено, что после карантина звезда решит вернуться к этому цвету волос.

Ранее мы писали о том, что Ким обнародовала черно-белый снимок своей мамы.

На снимке 64-летняя родительница позировала в довольно смелой, как для ее годов, позе. Сидя в постели Крис Дженнер закинула ногу на ногу, похваставшись своими стройными ногами. Женщина была в черном боди и колготках. Видно, что она не отстает от своей дочери и также выглядит великолепно.

Напомним, знойная мамочка Кардашьян дала жару в облегающем наряде: даже 20-летние позавидуют.

Как сообщала Politeka, мокрая Ким Кардашьян избавилась от одежды ради жаркого кадра, видно все.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян впечатлила всех фото до пластики.