В последнее время звезды умеют удивлять яркими кадрами, на которых предстают в самых неожиданных образах и демонстрируют невероятные фигуры

Артисты умеют меняться ради публики, но также и ради самих себя. Молодые певицы, актрисы и модели знают свои секреты похудения. Представляем вам топ-фото звезд, похудевших на более чем 20 килограмм!

Фавориткой поклонников среди похудевших является в последнее время, конечно же, красавица Адель, которой удалось после развода с мужем сбросить целых 45 килограмм! Девушка не раскрывает секрет такой стремительной потери веса. В интервью она призналась, что главную роль в похудении сыграло питание — максимальное сокращение сахара в рационе и сирт-фуд диета.

А вот Ольга Цибульская решила похудеть внезапно, нашла диетолога и создала себе целый план, теперь она не ест после 19.00, отказалась от поздних ужинов на гастролях и не стоит у холодильника.

«На самом деле, когда слетают первые 5 кг ты уже не хочешь кушать так как раньше. Я не хочу обратно. Это тот случай, когда ностальгия не цепляет», - рассказала ранее Ольга в интервью.

А вот Настя Каменских, которая сбросила более 20 килограмм уверяет, что сидеть на диете - дорого и не каждый может себе это позволить, если ограничивать себя выборочно.

«Но я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману», - сообщила Каменских. Она отмечает, что в рационе каждый день должно быть два приема углеводов. А вот на обед – отварная курица или гриль. Это мясо - недорогое и хорошо усваивается организмом.

«Самый главный секрет - пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть», - уверяет звезда.

Молодая дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная всю жизнь сталкивалась с критикой по поводу своего лишнего веса. После того, как девушка решила изменить свою жизнь, она решила основательно заняться своим внешним видом. Через 8 месяцев упорного труда она сбросила более 21 килограмма.

А вот Хлои Кардашьян считалась ранее самой пышной из всех красавиц-сестер. Девушка годами пыталась похудеть, но при этом не обращалась к специалистам и решила, что справиться сама. После первого успеха она начала заниматься с тренером, вставала ежедневно в 5 утра и сразу начинала тренировки на голодный желудок. В итоге к 2020 году Хлои похудела на 20 килограмм.

Неувядающая Лолита Милявская недавно также удивила переменами. В новом посту в Инстаграм звезда показала себя в стильной голубой пижаме, состоящей из широкой футболки и коротких шортов. Стройные ножки знаменитости не смогло скрыть ничто. Фанаты сразу же поинтересовались секретами ее похудения.

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