Сестры Кардашьян получили невероятную популярность, благодаря свей матери Крис Дженнер

Известная американская телеведущая Крис Дженнер всегда любила внимание публики, передает Politeka.net.

Имея опыт работы на телевидении и предприимчивый ум, в 2007 году звезда решила создать собственное шоу "Семейство Кардашьян". Героями стали ее дети и она сама.

Стоит отметить, что Крис родила шестерых детей от двух мужей: пять дочерей и одного сына.

Внимание всех привлекали, конечно, прекрасные дочери Дженнер. Давайте посмотрим на одни из самых горячих фото знаменитых сестричек.

Начнем со старшей - 41-летней Кортни Кардашьян - светская львица, фотомодель, актриса и бизнесвумен. Несмотря на возраст и рождение троих детей, красотка остается привлекательной.

Вторая дочь, одна из самых популярных звезд на сегодня - 39-летняя Ким Кардашьян-Уэст. Красоткой восхищаются миллионы, а ее округлые формы стали для некоторых настоящим эталоном красоты.

Третья красотка - 35-летняя Хлои Кардашян. Звезда не всегда могла похвалиться идеальной внешностью, как ее сестры, но сейчас от нее невозможно оторваться.

24-летняя Кендалл Дженнер сумела покорить модельный олимп. Звезда стала одной и самых высокооплачиваемых знаменитостей, благодаря своей стройности и длинным ногам.

Самая младшая сестра Кайли Дженнер стала не только моделью, но и настоящей бизнесвумен. Звезда выпускает собственную линию косметики. Кроме того, она активно ведет Инстаграм и радует поклонников горячими снимками.

Вот такие они - эти знаменитые сестры Кардашьян и их шикарные фигуры.

Напомним, что Ким Кардашьян без белья подразнила сочными прелестями: есть, на что посмотреть.

Как писала Politeka, аппетитная Ким Кардашьян развалилась на полу и посветила своими «персиками» в тесном боди: «Великолепно».

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