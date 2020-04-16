Ким Кардашьян засветила впечатляющие формы в новой коллекции собственного белья

Знаменитая американская дива даже на карантине продолжает активно работать над выпуском собственной линии нижнего белья. Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм фотографиями, на которых продемонстрировала, как выглядит белье на ней самой.

На снимках Ким позирует на фоне моря в одном нижнем белье. Комплект, который она решила показать, состоит из облегающего спортивного лифа и трусов с высокой посадкой, которые идеально подчеркивают пышные бедра модели. Кардашьян идеально справилась с тем, чтобы продемонстрировать эту модель, представ на фото в разных позах.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян показала новые пикантные фото в Инстаграм.

На фото Ким в сидячем положении раздвинула ноги, между которых держала какую-то табличку. Она прикрыла грудь Кардашьян и пикантное место, что ниже пояса. Волосы у модели были распущены на кадре и доставали до ног. Фотографий было несколько, но все они сделаны однотипно.

Фанаты поставили почти 800 тысяч лайков и написали множество комментариев. Пользователи отмечали красоту девушки, а также новых фото, которые получились действительно нежными. А одна из женщин под снимком написала на португальском "Совершенная".

Напомним, Ким Кардашьян сняла всю одежду и показала соблазнительные позы.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян без белья подразнила сочными прелестями.

Также Politeka писала, что сестры Кардашьян померились красотой в роскошных нарядах, одна горячее другой.