38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала переполох у соцмережі влучними словами та вдалим кадром

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала з екзотичним іноземцем.

Ксенія у довгій широкій спідниці фіолетового кольору, червоному топі і ліловій чалмі ефектно пригорнулася до високого та худорлявого чорношкірого африканця. Знаменитість і її друг посміхалися на камеру, купаючись у променях сонця. Різкий контраст, враховуючи, що користувачі звикли бачити Ксенію або поруч з колишнім чоловіком, актором Максимом Віторганом, або з нинішнім коханим, режисером Костянтином Богомоловим.

Собчак у підписі до фото вирішила висловити свою думку з приводу подій, що відбуваються в США, - протестів після вбивства поліцейськими беззбройного афроамериканця.

"Я категорично проти расизму, жорстокості поліції і будь-яких форм дискримінації. Але хто-небудь поясніть мені, будь ласка, чому жорстоке вбивство чорношкірого, за яке вже посадили у в'язницю поліцейського, закінчується розграбуванням магазину луї вьюттон в центрі ЛА і знищенням чужої приватної власності? і гаслом «eat the rich»?.. Ніхто не хоче боротися за те, щоб не було бідних - це важко і складно для виконання, боротися за те, щоб не було багатих - весело і приємно. І сумку можна під шумок дорогу спи*дити", - поділилася своєю думкою Собчак.

Користувачі кинулися обговорювати пост:

"Можна сумку, а можна всю нафту! :)"

"Нічого страшного. Луї вітон не збідніє 😁"

"На кольорі шкіри акцентували. А взагалі - це пограбування і мародерство"

"Відповідати агресією на агресію це звичайно верх ідіотизму 🤦🏼‍♀️"

"У них і шансу не було ніколи досягти успіху або навіть подумати про це"

"Вам дуже до лиця цей чоловік 👌" - "Аксесуар за типом сумочки)"

"Браво!!! Абсолютна правда!!"

"Боже, який інтелект 🙌"

"Зараз почнеться 🤔"

Раніше ми повідомляли, Богомолов збентежив публіку голими фото дружини. На кадрах Ксенія повернулася до камери спиною, прикривши груди руками. Уважні користувачі розгледіли на тілі Собчак якісь плями, подумавши, що то синці.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала страшне поведінка Богомолова: "Біла гарячка".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак кинула Бузової зухвалий виклик, перевтілення лякає: "Я заспівала!".

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