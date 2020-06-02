Скандал вокруг обнаженной фотографии российской телеведущей Ксении Собчак набирает обороты

Как передает Politeka.net, на днях муж Собчак, российский режиссер Константин Богомолов поделился фото, на котором была изображена голая женщина. Она стояла спиной к камере, прикрыв грудь рукой. По подписи к фото в виде сердечка подписчики поняли, что на снимке Собчак.

Фото вызвало бурную реакцию в сети. Люди сразу же взялись обсуждать тот факт, что муж не должен выкладывать в сеть оголенные фото своей жены ради пиара. Но позже некоторые фанаты заметили на спине у Ксении синяки и даже предположили, что Богомолов мог бить Собчак.

«Мне показалось, что на руке и спине у девушки синяки или гематомы, по своему внешнему виду напоминающие большие красные пятна, кровоподтёки», «Отражение Apple, на соблазняющем любимом теле», «С Вами мы узнаем новую Ксению. И она горит огнем», «Он больной», «Все ему позволяет», «Вы ее побили? Почему синяки?», «Что это за гадость?», «Вы бьете жену???», «Первое впечатление был испуг за Ксению, до сих пор не знаю как реагировать», «Тумаки?», «Мазахизм?», «Да...похоже на гематомы и синяки эти пятна», «Какая хрень ! Вы оба больны! Какая страшная спина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ксения Собчак показала пугающее поведение Богомолова: "Белая горячка".

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