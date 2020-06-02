Такою її ще не бачили

Київська модель Альона Омович, яку називають українською копією Кім Кардашьян, похвалилася витонченою фігурою в шкіряному корсеті

Красуня любить відверті спокусливі речі, тому регулярно балує шанувальників яскравими фотографіями в шкіряних корсетах, комбінезонах, розкішних коротких сукнях і костюмах без білизни. На свіжому фото, яке дівчина опублікувала у себе в Instagram, вона постала із зміненим кольором волосся, передає Politeka.net.

Красуня вирішила запитати у своїх фанатів, з яким кольором волосся їй було б краще – брюнеткою або блондинкою.

«Збій програми. Як краще? Блонд або Брю?», - написала Омович, опублікувавши два фото.

Варто відзначити, що багато шанувальників звернули увагу не на колір волосся моделі, а на її пишні форми, які вона ледве втиснула в чорний шкіряний корсет. Крім цього, красуня випятила свою п'яту точку, підібравши ідеальний ракурс для фото.

За півгодини фото зібрало понад 5 тисяч лайків. В коментарях залишили багато компліментів.

«Блонд вогонь просто», «Класно», «Брюнетка, безумовно!», «З такою зачіскою на мартскую схожа», «Красиво, але волоссю потім, сама знаєш», «більш ефектна Брюнетка, блонд яскрава але не звично», «Приголомшливо красива», «Так гаряче», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Омович розстебнула блискавку в шкіряному вбранні, виставивши напоказ свої соковиті «персики».

Нагадаємо, що Альона Омовчи в дірявих штанях звела з розуму безсоромними виглядом: "Максимальна насолода".

Як повідомляла Politeka, Омович вразила уяву міні-сукнями, які нічого не приховують: "Сподобалося?".

Також Politeka писала, що Омович блиснула неймовірними формами без білизни: "Навіщо себе так спотворювати?".