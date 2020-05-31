Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася прекрасною фігурою в шкіряному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Омович позує в гримерці в шкіряному вбранні, який вирішила розкрити, виставивши напоказ неймовірні форми. При цьому вона без сорому крутитися на камеру, демонструючи кращі ракурси.

Однак шанувальники моделі не змогли що-небудь сказати, адже кадрами Омович поділилася у себе в Сторіс.

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На кадрах Омович позує в прозорих штанях з величезними вирізами, які показують всі достоїнства красуні. Олена доповнила образ чорним блискучим топом, який підкреслив пишні форми. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним й задерла ногу, позуючи біля столика з дзеркалом. Фото вийшло максимально гарячим і спекотним.

Фанати не змогли похвалити Олену за фігуру або написати інші коментарі. Все із-за того, що Омович викинула фото в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Максимальне задоволення".

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Дівчина знає, як незвично виглядає її фігура, тому не соромиться її демонструвати. На цей раз вона викликала бурхливу реакцію в мережі, оскільки не посоромилася постати в білизні перед відкритим балконом.

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