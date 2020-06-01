Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, завжди виглядає чудово
Красуня працює моделлю, а значить демонструє на собі різні наряди, повідомляє Politeka.net. Так, в одній з груп Олена показала на собі костюм блакитного кольору.
Топ мав незвичний крій, ззаду він відкривав спину красуні, а також зав'язувався на спині.
Олена спустила топ з плечей для більшої відвертості. Крім того, верх костюма мав коротку довжину і дозволив вдосталь намилуватися тонкою талією красуні і її пружним животом.
Примітно, що під одяг зірка не одягла білизну, що видно за виразними ознаками.
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Штани-кльош трималися на непишних стегнах красуні.
Волосся модель забрала у високий пучок, випустивши кілька пасом біля обличчя.
Стрілки на повіках і пухкі губи - це ще одні акценти для привертання уваги до красуні.
"Яка потворна попа... Жесть", "Мене більше хвилює ціна такої попи)))Скільки років треба займатися такою важкою справою як спорт що б досягти таких форм?", "гроші треба і хорошого хірурга)) вона сама писала у своєму блозі про це", "Жах...бідна страшненька і худенька дівчинка", "Шалено 🔥", "Таке безглузде тіло. Навіщо себе так спотворювати?", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович позувала в шкіряному вбранні. Зірка розстебнула топ, виставивши напоказ неймовірні форми. При цьому вона без сорому крутиться на камеру, демонструючи кращі ракурси.
Відео було опубліковано в сторіз Instagram.
Раніше повідомлялося, що Альона Омович позувала під час примірки речей. На зірці можна помітити білу футболку та шкіряні міні-шорти. Модель в якийсь момент розгортається і демонструє ідеальний вигляд ззаду.
Нагадаємо, українська Кардашьян в тісному костюмі повернулася самим солодким місцем
Також Politeka писала, що українська Кардашьян показала ідеальні "пагорби" в крихітному топіку
А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян у відвертому міні блиснула значними обсягами