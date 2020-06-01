Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, завжди виглядає чудово

Красуня працює моделлю, а значить демонструє на собі різні наряди, повідомляє Politeka.net. Так, в одній з груп Олена показала на собі костюм блакитного кольору.

Топ мав незвичний крій, ззаду він відкривав спину красуні, а також зав'язувався на спині.

Олена спустила топ з плечей для більшої відвертості. Крім того, верх костюма мав коротку довжину і дозволив вдосталь намилуватися тонкою талією красуні і її пружним животом.

Примітно, що під одяг зірка не одягла білизну, що видно за виразними ознаками.

Штани-кльош трималися на непишних стегнах красуні.

Волосся модель забрала у високий пучок, випустивши кілька пасом біля обличчя.

Стрілки на повіках і пухкі губи - це ще одні акценти для привертання уваги до красуні.

"Яка потворна попа... Жесть", "Мене більше хвилює ціна такої попи)))Скільки років треба займатися такою важкою справою як спорт що б досягти таких форм?", "гроші треба і хорошого хірурга)) вона сама писала у своєму блозі про це", "Жах...бідна страшненька і худенька дівчинка", "Шалено 🔥", "Таке безглузде тіло. Навіщо себе так спотворювати?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в шкіряному вбранні. Зірка розстебнула топ, виставивши напоказ неймовірні форми. При цьому вона без сорому крутиться на камеру, демонструючи кращі ракурси.

Відео було опубліковано в сторіз Instagram.

Раніше повідомлялося, що Альона Омович позувала під час примірки речей. На зірці можна помітити білу футболку та шкіряні міні-шорти. Модель в якийсь момент розгортається і демонструє ідеальний вигляд ззаду.

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