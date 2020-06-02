Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився з шанувальниками гарною новиною

У себе в Instagram він опублікував фото, яке підтверджує, що популярний серіал «Одного разу під Полтавою» виробництва студії «Квартал 95», знову знімають, передає Politeka.net. Актор поділився фото, на якому тримає тарілку з підписом 10-11 сезон. Він розповів, що після карантину знімальна група нарешті змогла приступити до зйомок продовження серіалу.

«Ми стартонули))) Побажайте успіху))», - терміново звернувся Ткач до своїх шанувальників.

За годину фото артиста оцінили понад 13 тисяч разів. В коментарях зірці серіалу стали писати привітання і залишати побажання. Більшість фанатів сильно зраділи новині про те, що серіал отримав продовження.

«Внучка балдіє від вас», «Ура новий сезон, удачі вам», «Нарешті, як же ми любимо цей серіал, а син як», «Хотів би подивитися студію, в якій знаходиться магазин, ділянка і будинок Юрца», «Творчих успіхів!! Кайфую від цього серіалу!», «Супер», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач показав сімейне фото, на якому всі були вбрані у вишиванки. Фото він приурочив до дня вишиванки, який відзначали в травні. Він позував на камеру з дружиною Вікторією і дочкою Єлизаветою.

Нагадаємо, що Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережу: «Крутіше навіть Зеленського».

Як повідомляла Politeka, задоволеного Юрія Ткача застукали з красунею з «Кварталу 95»: «Зовсім скоро ми…».

Також Politeka писала, що Юрій Ткач похвалився новим досягненням на карантині: "Такий потужний".