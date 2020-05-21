Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав сімейне фото у вишиванках

Артист опублікував яскравий знімок в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Юрій з дружиною Вікторією, і дочкою Єлизаветою позували на вулиці. Красуні наділи однакові бірюзові сукні, а батько сімейства - жовту вишиванку.

Юрій тримав на руках маленьку дочку і обіймав дружину.

Фото вийшло дуже позитивним, адже всі посміхалися і мали неймовірно свіжий вигляд.

"Зі Святом))) рідні)))", - написав актор.

За годину пост зібрав понад 40 тисяч лайків та багато коментарів.

"♥️♥️♥️♥️які красиві", "Яка ви прикольна сім'я. ❤️🤘👍", "Вогонь!👌", "Бомбезні", "Справжні 👏🏻", "Вас також зі святом 😻 Ви дуже гарні на цьому фото 😄 Щоб ваше життя було такою же яскравою, як і ваш наряд 🙌", "І тебе юрчик зі святом", "Які чудові українці божого благословення вам в сім'ї 🙏🙏😇😇 ❤ "," Ви такі класні 👏😍❤️❤️❤️! "," Боже 🙏Які ВИ красиві з Днем Вишиванки ВАС 💙💛🇺🇦 "," 😍🌹👍 красуні дівчата, а Юрчик просто 💣 "," Ви дуже хороші ❤️ Вітаю всіх з днем вишиванки !! 😻😻😻 "," з днем вишиванки 💖🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛 "," Шикарні сукні! Але це не вишиванки ... ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юрій Ткач позував з дружиною і дочкою у яскравих весняних куртках на вулиці.

Артист обох обнімав, всі посміхалися і виглядали щасливо.

"Хай кожен день у вашій родині, буде незабутнім святом)))", - написав артист.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач анонсував майбутнє початок зйомок нових сезонів серіалу. Зірка поділився своєю фотографією, на якій він стоїть поруч з традиційною українською хатою.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підросла доньки.

Як повідомляла Politeka, роздягнений Юрій Ткач із "Квартал 95" ошелешив постільною фото з дружиною: "Навіщо виставляти таке?"