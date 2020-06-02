Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился с поклонниками хорошей новостью

У себя в Инстаграм он опубликовал фото, подтверждающее, что популярный сериал «Однажды под Полтавой» производства студии «Квартал 95», снова снимают, передает Politeka.net. Актер поделился фото, на котором держит тарелку с подписью 10-11 сезон. Он рассказал, что после карантина съемочная группа наконец-то смогла приступить к съемкам продолжения сериала.

«Мы стартанули))) Пожелайте успеха))», - срочно обратился Ткач к своим поклонникам.

За час фото артиста оценили более 13 тысяч раз. В комментариях звезде сериала стали писать поздравления и оставлять пожелания. Большинство фанатов сильно обрадовались новости о том, что сериал получил продолжение.

«Внучка балдеет от вас», «Ура новый сезон, удачи вам», «Наконец-то, как же мы любим этот сериал, а сын как», «Хотел бы посмотреть студию, в которой находится магазин, участок и дом Юрца», «Творческих успехов!! Кайфую от этого сериала!», «Супер», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач показал семейное фото, на котором все были наряжены в вышиванки. Фото он приурочил ко дню вышиванки, который отмечали в мае. Он позировал на камеру с женой Викторией и дочерью Елизаветой.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».

Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался новым достижением на карантине: "Такой мощный".