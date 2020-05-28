Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав, чого навчився за час самоізоляції на карантині
Популярний український гуморист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На знімку Ткач стоїть на сцені одного з шоу «Кварталу», демонструючи свій талант поводження з м'ячем: артист крутить його на одному пальці. Судячи з його виразу обличчя, ця справа вимагала серйозної концентрації.
«Я на карантині просто так не сидів…Приклеював м'яч до пальця», - пожартував Ткач.
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Шанувальники активно коментують досягнення артиста.
«Ви дуже класний», «Юрчику, не клей це не надійно. Треба на шурупи», «Де клей знайшли такий потужний?», «Просто палець дуже довгий», «Ну вогонь!!! А клей який момент??», «Так, як я бачу Вам на карантині не нудно», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Ткач відомий багатьом не тільки за своїм виступам на сцені в гумористичних шоу, але і по серіалу «Одного разу під Полтавою», в якому він виконує роль Юрчика – одного з головних героїв. На своїй сторінці в Instagram він анонсував майбутнє початок зйомок нових сезонів серіалу. Так, Ткач поділився своєю фотографією, на якій він стоїть поруч з традиційною українською хатою.
«Знайома хатина? Незабаром стартують зйомки нових сезонів «Одного разу під Полтавою», - написав артист.
Українці бурхливо відреагували на цю новину.
Нагадаємо, Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережу.
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