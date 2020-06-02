Зірки гумористичної студії «Квартал 95» Юрій Ткач та Ірина Сопонару вразили зворушливим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вже зовсім скоро ми починаємо зйомку нашої улюбленої Полтави!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ткач позує з Сопонару. Яка елегантно сперлася на нього. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ви дуже красиві», «дуже класно граєте! Молодці», «ура!», «Іра, ну ти просто бомба!», «ви просто супер!», «Ви краще», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав, чого навчився за час самоізоляції на карантині.

Популярний український гуморист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку Ткач стоїть на сцені одного з шоу «Кварталу», демонструючи свій талант поводження з м'ячем: артист крутить його на одному пальці. Судячи по його виразу обличчя, це справа вимагала серйозної концентрації.

Шанувальники активно коментують досягнення артиста.

«Ви дуже класний», «Юрчику, не клей це не надійно. Треба на шурупи», «Де клей знайшли такий потужний?», «Просто палець дуже довгий», «Ну вогонь!!! А клей який момент??», «Так, як я бачу Вам на карантині не нудно», - пишуть люди.

«Я на карантині просто так не сидів…Приклеював м'яч до пальця», - пожартував Ткач.

Нагадаємо, Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережу.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач показав двох головних красунь у своєму житті: "Боже, які ви...".

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