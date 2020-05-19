Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився знімком на тлі української хати і оголосив про швидкий старт зйомок нового сезону популярного серіалу

Відомий український артист відомий багатьом не тільки за своїм виступам на сцені в гумористичних шоу, але і по серіалу «Одного разу під Полтавою», в якому він виконує роль Юрчика – одного з головних героїв.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram комік анонсував майбутнє початок зйомок нових сезонів серіалу. Так, Ткач поділився своєю фотографією, на якій він стоїть поруч з традиційною українською хатою.

«Знайома хатина? Незабаром стартують зйомки нових сезонів «Одного разу під Полтавою», - написав артист.

Українці бурхливо відреагували на цю новину.

«Ураааа чекаю шо капець», «Мій улюблений актор», «Класно будемо чекати», «Юрчик ви крутіше всіх) Навіть крутіше Зеленського! Ви мій кумир», «Ура, знову будемо ржати)», «довів дружину? Дружина все-таки вигнала?», «Юра мешканців вже виселили?», - пишуть в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що Ткач опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео з сенсаційною заявою.

"Змінив дружину))) Як вам такий варіант?)))", - повідомив Юрій підпису.

Перебуваючи на вулиці, гуморист постав в яскраво-жовтій вишиванці. Після слів "коротше, був сьогодні на базарі і взяв собі нову дружину", Юрій показав розкішну блондинку.

"Трохи не звик ще...", - додав артист, вихваляючись красунею.

Примітно, що "новою дружиною" виявилася його дружина Вікторія. Таким вчинком Юрій зробив коханій комплімент - як і весна, дівчина просто розцвіла.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підросла доньки.

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