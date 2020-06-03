Популярна співачка і актриса Еліна Мбані, яка є частиною проектів «Квартал 95», зняла все зайве і похвалилася ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, серію свіжих фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У Мбані вже були фотографії з цієї серії, але на них вона була одягнена. Цього разу красуня вирішила піти далі і позбулася зайвого одягу.

Мбані залишилася повністю оголеною по пояс. Вона прикрила груди довжелезними дредами. Зірка осідлала жеребця і позувала заради красивих фото. На одному зі знімків вона підняла голову вгору, зображуючи непідробне задоволення.

За годину її фото оцінило багато людей, друзі 24-річної красуні залишили у коментарях у зірки компліменти.

«Вау», «Вогонь», «Еліна, це кайф», «Волосся, взагалі - то, ззаду повинні бути», «Виросла дівчинка», - пишуть люди.

Зазначимо, що це вже не перше відверте фото співачки, хоча раніше вона обмежувалася вельми скромними знімками. Нещодавно зірка опублікувала фото, на якому була в одній білизні. Красуня сиділа на ліжку, розсунувши ноги, а в руках тримала яблуко біля відкритого рота.

Як відомо, Еліна Мбані родом з Вінниці. До того, як вона почала зніматися в «Жіночому кварталі» на постійній основі, вона встигла засвітитися в таких проектах, як «Голос країни», «Х-фактор» і «Ліга сміху».

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