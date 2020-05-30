Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала соковиту фотосесію
цього разу красуня була в легкому платті в горошок і стояла біля білого коня з елементами чорного. На першому фото тварина обійняло головою Мбані, а на другому Еліна тримала його за поводи. Зірка доповнила образ прикрасами, довгими косами, які сягали стегон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Instagram красуні.
Фанати поставили майже 100 лайків, включаючи дружину Кошового, і ще не написали хвалебних відгуків, але так і хочеться сказати: "Не зупиняйся".
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