Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала соковиту фотосесію

цього разу красуня була в легкому платті в горошок і стояла біля білого коня з елементами чорного. На першому фото тварина обійняло головою Мбані, а на другому Еліна тримала його за поводи. Зірка доповнила образ прикрасами, довгими косами, які сягали стегон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Instagram красуні.

Фанати поставили майже 100 лайків, включаючи дружину Кошового, і ще не написали хвалебних відгуків, але так і хочеться сказати: "Не зупиняйся".

Повідомлялося, що українська актриса Еліна Мбані часто тішить шанувальників новими публікаціями. Красуня з Кварталу позує в бежевому ліфчику, чорному корсеті і шкіряній куртці. Мбані дивись в камеру спокусливо відкривши рот.

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Актриса з'явилася в жіночому образі — у чорному топі на тонких бретельках і з глибоким декольте. Погляд також залучали довгі сережки і макіяж з акцентом на очі.

Дівчина подякувала свою колегу Березня Адамчук за фото. Раніше ми писали, що екзотична учасниця «Жіночого кварталу», співачка Еліна Мбані теж віднедавна публікує досить відверті фото. Юне дарування нещодавно і зовсім опублікувала фото в одній нижній білизні.

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