Відома актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала соковиті образи, знявши все зайве

На першому фото красуня позує в купальнику, сидячи на ліжку. Мбані розсунула ноги, а в руках тримала яблуко біля відкритого рота, дивлячись у камеру. На другому знімку Еліна вже лежала на ліжку, закривши очі від задоволення і витягнувши руку вперед. На останньому кадрі зірка вже сиділа на колінах на простирадлах, спокусливо вигнувши тіло і показуючи свої ідеальні вигини. Під кадрами так і хочеться написати: Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька сотень лайків під фото і написали хвалебні коментарі:

"Ну, це вже не для чоловіків зі слабким серцем", "Це дуже добре", "Ахах".

Раніше ми повідомляли, що 22-річна українська співачка Еліна Мбані потрясла млосним виглядом на відвертому фото.

Еліна з'явилася в чорній футболці, білих тапочках і екстремальних шортиках, про існування яких можна здогадатися лише, якщо пильно придивлятися. Зірка вляглася перед дзеркалом з телефоном в руці, знявши своє відображення.



Повідомлялося, що відома українська актриса Еліна Мбані показала домашнє фото в Instagram.

На фото Еліна позувала в білих тапках і джинсах. Образ доповнила простий кофтиною, а в руках тримала чашку чаю або кави. Мбані стояла біля кухонної плити, а поруч можна побачити чайник, мультиварку і інші елементи інтер'єру кухні.

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