Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала себе в соковитих ракурсах

На фото Мбані позує в бюстгальтері і джинсах. Еліна доповнила образ довгими кісками, що сягали колін. Красуня грала для фото, показызывая себе в спокусливих рухах. На останньому кадрі зірка вже просто сиділа і вигнула тіло, роблячи кадр особливо спекотним, так і хочеться сказати: "Чарівна". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Тобі так дуже круто !!!", "Красиво", "Люблю".

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На першому фото красуня позує в купальнику, сидячи на ліжку. Мбані розсунула ноги, а в руках тримала яблуко біля відкритого рота, дивлячись у камеру. На другому знімку Еліна вже лежала на ліжку, закривши очі від задоволення і витягнувши руку вперед. На останньому кадрі зірка вже сиділа на колінах на простирадлах, спокусливо вигнувши тіло і показуючи свої ідеальні вигини.

Повідомлялося, що відома українська співачка Еліна Мбані поділилася спокусливим знімком у сукні.

На фото Еліна вляглася на підлозі в розкішному платті і дивилася в кадр. Її кучеряве волосся були розпущені, вона рукою притримує їх, щоб відкрити обличчя. Красуня демонструє на камеру свої худі стрункі ніжки і красиві плечі.

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