Популярная певица и актриса Элина Мбани, которая является частью проектов «Квартал 95», сняла все лишнее и похвасталась идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, серию свежих фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. У Мбани уже были фотографии из этой серии, но на них она была одетой. В этот раз красотка решила пойти дальше и избавилась от лишней одежды.

Мбани осталась полностью обнаженной по пояс. Грудь она прикрыла длинными дредами. Звезда оседлала жеребца и позировала ради красивых фото. На одном из снимков она подняла голову вверх, изображая неподдельное удовольствие.

За час ее фото оценило много людей, друзья 24-летней красотки оставили в комментариях у звезды комплименты.

«Вау», «Огонь», «Элина, это кайф», «Волосы, вообще- то, сзади должны быть», «Выросла девочка», - пишут люди.

Отметим, что это уже не первое откровенное фото певицы, хотя раньше она ограничивалась весьма скромными снимками. Недавно звезда опубликовала фото, на котором была в одном белье. Красотка сидела на кровати, раздвинув ноги, а в руках держала яблоко возле открытого рта.

Как известно, Элина Мбани родом из Винницы. До того, как она начала сниматься в «Женском квартале» на постоянной основе, она успела засветиться в таких проектах, как «Голос країни», «Х-фактор» и «Лига смеха».

Напомним, что Элина Мбани в мини-шортах развалилась перед зеркалом: "Вот это ракурс!".

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