22-річна українська співачка Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", потрясла млосним виглядом у відвертому фото

Як передає Politeka.net, чорношкіра красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, здивувавши позою прямо на підлозі.

Еліна з'явилася в чорній футболці, білих тапочках і екстремальних шортиках, про існування яких можна здогадатися лише, якщо пильно придивлятися. Зірка вляглася перед дзеркалом з телефоном в руці, знявши своє відображення. Еліна витягнула вперед стрункі ніжки, спокусивши, безумовно, сотні фанатів - "ось це ракурс!" В очі кидається мінімалістичний стиль в оздобленні кімнати, в якій Мбані влаштувала собі пікантну фотосесію.

Раніше ми повідомляли, екзотична співачка Еліна позувала в яскравих нарядах з однією божевільної деталлю - дівчина була без спідньої білизни. Фото опубліковані в Instagram. Серед жарких образів артистки є і той, про який ми писали вище - в чорній футболці і шортиках.

Крім цього, Мбані полонила зовнішнім виглядом у квітчастій сорочці, розстебнув її і залишивши звабливу смужку шкіри. Важко пройти повз незвичайну красу, яку Еліна підкреслила фантастичними довжелезними косами.

"Як тобі йде!"; "Бомбітта"; "Мала, дуже-дуже крута 👸🏻👌🏻✨"; "Вааааауууу🌸", - коментували в мережі.

До цього Мбані здивувала зухвалою фотосесією в образі "поганого дівчиська". На студійних знімках напівоголена красуня позувала в незвичайних ракурсах. Так, на одному з фото вона висунула язик і грайливо глянула в камеру. При цьому в кадр потрапила рука в чорній рукавичці - склалося враження, що Еліна хотіла її лизнути.

Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" приголомшила зовнішнім виглядом: "В білих тапках і...".

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