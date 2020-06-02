Скандал навколо оголеної фотографії російської телеведучої Ксенії Собчак набирає обертів

Як передає Politeka.net, днями чоловік Собчак, російський режисер Костянтин Богомолов поділився фото, на якому була зображена гола жінка. Вона стояла спиною до камери, прикривши груди рукою. За підписом до фото у вигляді сердечка підписники зрозуміли, що на знімку Собчак.

Фото викликало бурхливу реакцію в мережі. Люди одразу ж взялися обговорювати той факт, що чоловік не повинен викладати в мережу оголені фото своєї дружини заради піару. Але пізніше деякі фанати помітили на спині у Ксенії синці і навіть припустили, що Богомолов міг бити Собчак.

«Мені здалося, що на руці та спині у дівчини синці або гематоми, за своїм зовнішнім виглядом нагадують великі червоні плями, синці», «Відображення Apple, на спокусливому улюбленому тілі», «ми з Вами дізнаємося нову Ксенію. І вона горить вогнем», «Він хворий», «Все йому дозволяє», «Ви її побили? Чому синці?», «Що це за гидота?», «Ви дружину б'єте???», «Перше враження був переляк за Ксенію, досі не знаю як реагувати», «Стусани?», «Мазахизм?», «Так...схоже на гематоми і синці ці плями», «Якась хрень ! Ви обидва хворі! Яка страшна спина», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала страшну поведінку Богомолова: "Біла гарячка".

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