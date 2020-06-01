Російський режисер Костянтин Богомолов, який у минулому році одружився на скандальній телеведучій Ксенії Собчак, поділився досить відвертим фото

У себе в Instagram він опублікував зі спини оголену жінку, яка ледь прикривала руками свої груди, передає Politeka.net. Фото було затемнене, в кадр потрапила гола спина дівчини, частина її грудей і тінь значка apple на спині. Богомолов не став підписувати фото, залишивши лише чорне серце. Прихильники відразу ж вирахували, що він поділився особистою фотографією з Собчак.

За півдня пост режисера зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях почали бурхливо обговорювати витівку режисера.

«Знову будоражите простори інтернету», «Віторган впізнає родимку на лівому боці??», «Невдалий президент?», «Це що за диво в мішку?», «Ща, провінційне болото завирує. Фото супер», «Обгоріла на сонці?», «Тільки я побачила або мені здається на лопатці знак apple», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що сама Собчак кілька раз критикувала жінок, які викладають оголені фото в соцмережах. На її думку, таким жінкам більше нічим привернути до себе увагу.

Правда, сама Ксенія Анатоліївна іноді теж може блиснути красою свого тіла, залишивши у своєму профілі провокаційні знімки.

Нагадаємо, що після звістки про хворобу екс-дружини Богомолова, Собчак вивалила правду про Віторгана: «Коли я виходила заміж…».

Як повідомляла Politeka, новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінову заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав…».

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