Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак записала кумедне відео зі своїм чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим

Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео Ксенія гуляє по лісу і «ненавмисно» зустрічає свого чоловіка, який стоїть біля дерева і їсть кору. Ведуча підходить до нього, а він, помітивши жінку, намагається на неї напасти.

«Все-таки головна біда підмосков'я - це короїди!», - написала Собчак.

Це жартівливе відео подивилися понад 545 тисяч разів. Однак оцінили його не всі. Одні почали сміятися над жартом, а інші критикувати Собчак і її чоловіка.

«Схоже від кори потім класні глюки і нові сюжети», «Це єдиний унікальний екземпляр, Ксенія. Бережіть», «Маніяк якийсь», «Біла гарячка. Терміново запускайте свій традиційний алко стрім», «Короїди... Богомоли... Невзорова на них немає», «Коли закінчилися гроші на їжу», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 38-річна Ксенія Собчак потрапила у скандал через те, що пішла в гості на 9 травня. Як стало ясно з її соцмереж, вона з чоловіком і сином Платоном гостювала у родини Дмитра Малікова. При цьому раніше Собчак критикувала тих, хто порушує карантин.

Нагадаємо, що безсоромна Собчак повністю роздяглася на камеру, фото підірвало мережу: "такою її ніхто не бачив".

Як повідомляла Politeka, Собчак виявила російських військових на Донбасі: "Відволікали увагу від кримської проблеми".

Також Politeka писала, що Собчак раптово висловилася про нову коханку Віторгана: "Я на нього дивлюся і...".