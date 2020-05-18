Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася відвертим фото

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото, яке Собчак назвала «жінка з веслом», телеведуча постала в коротких шортиках і білій майці. Правда, під майку красуня вирішила не надягати нижню білизну, що зробило кадр вельми пікантним. Через тонку тканину чудово проглядалися її голі груди.

«Погортала стрічку і подумалося з ранку, скільки ж людей проживають все своє життя, коментуючи чужу творчість, чужий «продукт». Не створюючи своє, або створюючи таке, чим особливо не можна пишатися, але нескінченно коментуючи чуже», - написала телеведуча.

Таким чином Собчак вирішила прорекламувати своє нове шоу «альтернативні новини».

«Ще одна розумна», «Супер, клас! Так не звичайно! Фігура гарна!», «Дуже гарне фото! І Ви теж!», «Шикарна дівчина, і дерев'яні перекриття до лиця», «Шикарне фото, Ксенія!», «Який жіночний і сильний образ», "Ксенія, це ви? Ну круто ж. Браво фотографу і моделі", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак опублікувала веселе відео з чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим. Собчак гуляла по лісу і помітила, як її чоловік їсть кору. Ведуча підійшла до нього, а він, помітивши жінку, спробував на неї напасти. Це жартівливе відео викликало справжній фурор серед шанувальників Ксенії.

Нагадаємо, що Собчак виявила російських військових на Донбасі: "Відволікали увагу від кримської проблеми".

Як повідомляла Politeka, Богомолов налякав зовнішнім виглядом, чоловік Собчак сильно схуд: «Сховай цю пику і не ганьбися».

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