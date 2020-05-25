Російська телеведуча Ксенія Собчак здивувала провокаційним відео, яке повинно було привернути увагу до її нового проекту

Ролик Собчак опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Телеведуча записала жартівливу пісню, яка переривалася новинами з її шоу. Крім цього, Собчак влаштувала дикі танці в золотому комбінезоні на вулиці.

«Так, на карантині я заспівала! Бузова, бійся!», - підписала Собчак відео, розповівши, що буде у новому випуску її новин.

За день відео-анонс Собчак подивилися понад 670 тисяч разів. В коментарях їй залишили безліч компліментів з приводу її голосу, а також почали обговорювати її конфлікт з Ольгою Бузовою.

«Врятуйте наші вуха», «Жгіть, Ксенія Анатоліївна!», «Смішно)) але голос гарний у Ксюші», «Ксенія, добрий день. А можете хоч в одному пості не чіпати Бузову? Без неї ніяк?», «Якщо Собчак заспіває, то кінець світу не за горами», «Ледве зі стільця не впала», «Співайте Ксенія. У тебе чудовий голос. Порівняно з деякими», - пишуть люди.

До речі, багато шанувальників помітили, що відео Собчак, найімовірніше, знімав російський комік Олександр Гудков, який спеціалізується на провокаційних відео.

«Прямо смердить Гудковим», «Прекрасне відео з елементами Гудковщіни!», - зазначили користувачі мережі.

Нагадаємо, що безсоромна Собчак забула про спідню білизну і посвітила багатством в прозорій майці: "Ксенія, це ви?".

А ще Politeka писала, що Собчак показала головного чоловіка в своєму житті, Богомолов і Віторган в прольоті: "Пощастило хлопцеві".

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