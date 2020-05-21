Популярна українська актриса, зірка серіалу «Кріпостна» і переможниця останнього сезону шоу «Танці з зірками» Ксенія Мішина розповіла, за чим вона сумувала на карантині

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото з салону краси, передає Politeka.net. Актриса поділилася особистим, продемонструвавши свіжий манікюр і педікюр. На руках нігті вона нафарбувала зеленим кольором, а на ногах – помаранчевим.

«Ну що дівчата, навели красу? Як же приємно це робити. Я ніби вже й звикла до своїх задирок, але естетична спокуса перемогла. Тепер підбори, Плаття і «Карету мені, Карету», - написала зірка.

Крім цього, Мішина показала, що сталося з її волоссям за час карантину. Судячи з фото, її волосся встигло відпочити від регулярних зйомок і фотосесій. Воно сильно відросло і в цілому виглядає чудово.

За годину пост зірки зібрав майже 9 тисяч лайків. В коментарях актрисі традиційно залишили масу приємних слів, втім, знайшлися й ті, хто розкритикував смак зірки.

«Просто прекрасна», «Волосся просто бомба», «Ооооо улюблений колір Волочкової», «Блін яка ж все -таки ви класна акторка», «Шикарна Красуня і талановита актриса», «Дуже красива))) твої оченята так і манять щоб потонути в насолоді», - пишуть шанувальники.

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