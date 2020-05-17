30-річна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина здивувала сонячними фото на тлі гір і Чорного моря

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом із восьмирічним сином.

"Відчуття, ніби знову закохалася... У велич рідних гір, рідних місць ...

Де мала щастя народитися 💚", - написала Мішина.

В коментарях актриса підтвердила, що фото зроблені в Севастополі.

Ксенія позує в кросівках, чорних лосинах, такого ж кольору футболці і зав'язаній на стегнах кофті. Красуня зібрала волосся у високий пучок і наділа сонцезахисні окуляри. Лук туристки доповнив рукзачок і пляшка води.

За кілька годин користувачі встигли майже 20 000 раз оцінити пост Ксенії. Безумовно, кримські види зачепили українських фанатів актриси, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

"Який кайф"

"Це Крим? Боже як же я хочу туди потрапити"

"Ви в Севастополі? а як туди потрапили? кордони закриті"

"Крим-це ❤"

"Хочу туди всі мої літні канікули проходили в Севастополі тепер нажаль нема можливості бачіті рідних 😥😥😥"

"Мені здається, я навіть почула запах хвої і це найчистіше повітря🌲😍🤩 Як же там чудово !"

"Ксюша яка ви красива ...💖"

"Чудова атмосфера , так і віє свободою"

Раніше ми повідомляли, Мішина блиснула ідеальним тілом в бікіні. Красуня позувала на пустельному пляжі, розлігшись на піску.

"Це що таке, в чому, а де карантин!!! Я теж так хочу, як велика черепаха на піску!!", "Так тримати Ксенія!!!", "Богиня", "Сподіваюся, галька вже досить тепла))) як же хочеться швидше на пляж", - писали в коментарях.

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