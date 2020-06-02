Російська співачка Наташа Корольова, яка вже 17 років живе зі стриптизером Тарзаном, запалила з молодим музикантом

У себе в Instagram співачка опублікувала нову версію своєї старої улюбленої усіма пісні «Літо кастаньєт», передає Politeka.net. Красуня була одягнена в легке платтячко, яке вона безсоромно задерла, оголивши одну ногу. Позаду неї сидів бородатий молодий музикант, який підігравав співачці на кахоні. Парочка непогано запалила буквально на очах у Тарзана. Невідомо, чи був він за кадром, але ззаду висів його портрет.

Пісня в новій обробці вийшла дуже запальною. Сама Наташа з усіх сил намагалася бути яскравою та неповторною.

«Ось і літо прийшло!!! Для настрою, улюблена пісня у новому звучанні! Співаємо всі разом!», - підписала вона відео.

Всього за півгодини пост Наташі переглянуло понад 20 тисяч осіб. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Звичайно мало! Не вистачає букетів. Чекаємо всіх в гості», «Ось крута співачка», «Браво», «Одна з улюблених пісень мого дитинства)Клас», «Ух ти!», «Вогонь», «Наташа гарнюня!», «Яка ж ти запальничка!», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що нещодавно Наташі Корольовій виповнилося 47 років. Зірка заявила, що цифри в паспорті для неї нічого не значать. Головне – бути молодою в душі.

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