31 травня російська співачка українського походження Наташа Корольова відзначить свій 47-й день народження

З цього приводу напередодні свята артистка поділилася в Instagram яскравим відео, передає Politeka.net.

На записі співачка в яскраво-рожевій сукні в дрібну квіточку і вінку з кульбаб на галявині з квітами співає акапельно пісню про молодого хлопця, який крав для неї яблука в саду. При цьому виглядає артистка дуже розслабленою і задоволеною життям, буквально сяючи позитивом.

«Завтра цифра в моєму паспорті змінитися , але цифри в паспорті зовсім не мають значення, якщо в душі ви залишаєтеся молодим і життєрадісним і позитивним до світу і людей!!! Вміти прощати і бути вдячним!!! Любов і Вдячність – мій життєвий девіз!!!», – підписала вона своє відео.

«Наташа, Ви просто краса, скільки позитиву, гумору, чарівності!!! Здоров'я, щастя і любові, нехай життя Вам завжди «посміхається» і дарує яскраві враження і сюрпризи!», «Українки вони такі!», «Ну хороша... та яка нафіг різниця... які цифри...», – пишуть у коментарях шанувальники зірки.

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На фото Тарзан сидів на підлозі в хустці на голові і фартуху, який прикривав старий одяг Сергія. Глушко виглядав, як старенька прибиральниця. В руках красень тримав ганчірку, якою протирав підлогу.

Нагадаємо, Наташа Корольова поділилася правдою про свій стан, Тарзан не зміг допомогти: «Складно повірити».

Як повідомляла Politeka, син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".

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