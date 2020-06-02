Российская певица Наташа Королева, которая уже 17 лет живет со стриптизером Тарзаном, зажгла с молодым музыкантом

У себя в Инстаграм певица опубликовала новую версию своей старой любимой всеми песни «Лето кастаньет», передает Politeka.net. Красотка была одета в легкое платьице, которое она бесстыже задрала, оголив одну ногу. Сзади нее сидел бородатый молодой музыкант, который подыгрывал певице на кахоне. Парочка неплохо зажгла буквально на глазах у Тарзана. Неизвестно, был ли он за кадром, но сзади висел его портрет.

Песня в новой обработке получилась очень зажигательной. Сама Наташа изо всех сил старалась быть яркой и неповторимой.

«Вот и лето пришло!!! Для настроения, любимая песня в новом звучании! Поем все вместе!», - подписала она видео.

Всего за полчаса пост Наташи посмотрело более 20 тысяч человек. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Конечно мало! Не хватает букетов. Ждём всех в гости», «Вот крутая певица», «Браво», «Одна из любимых песен моего детства)Класс», «Ух ты!», «Огонь», «Наташа прелесть!», «Какая же ты зажигалка!», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что недавно Наташе Королевой исполнилось 47 лет. Звезда заявила, что цифры в паспорте для нее ничего не значат. Главное – быть молодой в душе.

Напомним, что сын Наташи Королевой и Тарзана поразил яркой выходкой в респираторе: «Слава Украине!».

Как сообщала Politeka, Королева поразила красотой в свой праздник, Галкин и Лолита не сдержались: "Свети всегда...".

Также Politeka писала, что Басков и Киркоров ошеломили пикантными фото с Наташей Королевой: "настоящая пантера".