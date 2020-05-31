Відома російська співачка з українським корінням Наташа Корольова у неділю, 31 травня відзначає день народження

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні знаменитості виповнилося 47 років.

Зіркові колеги вітають Корольову на сторінках соцмереж. Серед тих, хто опублікував побажання були російський поп-виконавець Філіп Кіркоров і інший, не менш відомий співак Микола Басков.

Басков супроводжував своє побажання спільних знімком з Корольовою, на якому вони відображені в досить відвертій позі.

«Наташа, @koroleva__star дорога з Днем народження! Ти така яскрава, весела, радісна! Як невичерпна батарейка заряжаешь все і всіх навколо позитивною енергією! Ти красуня, улюблениця публіки і прекрасна артистка! Бажаю тобі не мінятися! І, звичайно, здоров'я, щасливих довгих днів і нових хітів!💥💐🥂🎂😘», - побажав артист.

Філіп Кіркоров також не залишився осторонь і поділився зворушливими спогадами з минулого.

«Пам'ятаю нашу першу зустріч на ковзанці Медеу на фестивалі «Голос Азії» в Алма-Аті в 1990 році, коли ти скромно підспівувала пісню «Кошеня» @igor_nikolaev_music ... І ось зараз ти справжня пантера шоу-бізнесу! Щиро радий нашій 30-річну дружбу.🙌🏽

Бажаю, щоб твої мрії не знали меж, а твої прагнення не знали поразок! Нехай все твоє життя буде суцільним святом!», - написав артист у себе в Instagram.

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