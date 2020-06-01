Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко влаштував яскравий перфоманс у кольорах українського прапора

18-річний син російської зіркової пари опублікував нову фотографію в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Архип позує на вулиці в стильному сріблястому пальто. В руках у нього дві запалені димові шашки: жовта і блакитна. Своє обличчя хлопець закрив від диму професійним респіратором.

«Все навколо безбарвно, а я розфарбовую) Всім доброго ранку», - підписав яскравий кадр юний Глушко.

Передплатники хлопця бурхливо відреагували на його яскраве фото.

«Здорово», «Ух ти круто», «З першим днем Літа!», «Здавалося б, причому тут Україна?», «Слава Україні!», - пишуть люди під постом Глушко.

До цього ми писали, що Архип похвалився незвичними танцями під час розминки.

Так, Архип розповів, що у нього накопичилося ціле зібрання відео з різних тусовок, де він іде «у відрив так, що не помічає нічого навколо».

«Мені подобається танцювати, але тільки по божевільному, це вираз моєї душі. Я б навіть порівняв це з медитацією, тому що під час такого танцю, мій розум абсолютно порожній, а тіло рухається само собою. Чи Любите ви танцювати на тусах?)», - написав Глушко.

Нагадаємо, син Наташі Корольової і Тарзана насмішив видом на відпочинку: "А хлопець мудріший за батька".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова запалила з сином після самогонки Тарзана: «Мир, праця, травень, наливай».

Також Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".