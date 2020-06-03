Модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер позувала разом дочкою

Зірка має масу шанувальників по всьому світу, деякі з них створюють фан-сторінки, передає Politeka.net. Так, в одному з акаунтів з'явилися архівні фото красуні і її дочки.

Зірка позувала в чорному платті на тонких бретелях і з глибоким декольте. Груди ледь не вистрибували з сукні, здавалося, один невірний рух і вони виявляться зовні.

Кайлі зігнула ніжки, посадивши на них Стормі. Зірка пригорнула дочку до грудей.

В цей час маля з цікавістю дивилося в об'єктив.

Фото вийшли дуже ніжними і не могли не сподобатися публіці.

"Кайлі і Стормі 🤍", - написали автори посту.

За 11 годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі писали, що це їх улюблене спільне фото зірки з дочкою. Також люди писали про те, що обидві дуже милі.

"Фотографія неймовірно прекрасна", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що зараз на фан-сторінку зірки підписані 822 тисячі осіб.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в яскравій відвертій сукні, яка підкреслила всі вигини її тіла.

Одяг синьо-жовтого забарвлення мало глибоке декольте і маленьку довжину. Сукня ледь прикривала сідниці зірки.

Також, вбрання відмінно підкреслило тонку талію, а груди ледве не вискакували з глибокого вирізу.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала поруч з гарячою подружкою. Зірка була в короткому топіку на заклепках і з довгими рукавами. Виріз посередині надав образу більшої привабливості.

З талії спускалося щось схоже на спідницю з такими ж заклепками, як і топ. Наряд підкреслив стрункість зірки.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи.

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку.

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні.