Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер позировала вместе дочерью

Звезда имеет массу поклонников по всему миру, некоторые из них создают фан-странички, передает Politeka.net. Так, в одном из аккаунтов появились архивные фото красотки и ее дочери.

Звезда позировала в черном платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Грудь едва не выпрыгивала из платья, казалось, одно неверное движение и она окажется снаружи.

Кайли согнула ножки, посадив на них Сторми. Звезда прижала дочь к груди.

В это время малышка с любопытством смотрела в объектив.

Фото получились очень нежными и не могли не полюбиться публике.

"Кайли и Сторми 🤍", - написали авторы поста.

За 11 часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали, что это их любимое совместное фото звезды с дочерью. Также люди писали о том, что обе очень милые.

"Фотография невообразимо прекрасна", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что сейчас на фан-страничку звезды подписаны 822 тысячи человек.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в ярком облегающем платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела.

Одежда сине-желтой раскраски имела глубокое декольте и маленькую длину. Платье едва прикрывало ягодицы звезды.

Также, наряд отлично подчеркнул тонкую талию, а грудь едва не выскакивала из глубокого выреза.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала рядом с горячей подружкой. Звезда была в коротком топике на заклепках и с длинными рукавами. Вырез посередине придал образу большей соблазнительности.

С талии спускалось нечто похожее на юбку с такими же заклепками, как и топ. Наряд подчеркнул стройность звезды.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.