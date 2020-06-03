Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер позировала вместе дочерью
Звезда имеет массу поклонников по всему миру, некоторые из них создают фан-странички, передает Politeka.net. Так, в одном из аккаунтов появились архивные фото красотки и ее дочери.
Звезда позировала в черном платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Грудь едва не выпрыгивала из платья, казалось, одно неверное движение и она окажется снаружи.
Кайли согнула ножки, посадив на них Сторми. Звезда прижала дочь к груди.
В это время малышка с любопытством смотрела в объектив.
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Фото получились очень нежными и не могли не полюбиться публике.
"Кайли и Сторми 🤍", - написали авторы поста.
За 11 часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали, что это их любимое совместное фото звезды с дочерью. Также люди писали о том, что обе очень милые.
"Фотография невообразимо прекрасна", - написал один из поклонников.
Стоит отметить, что сейчас на фан-страничку звезды подписаны 822 тысячи человек.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в ярком облегающем платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела.
Одежда сине-желтой раскраски имела глубокое декольте и маленькую длину. Платье едва прикрывало ягодицы звезды.
Также, наряд отлично подчеркнул тонкую талию, а грудь едва не выскакивала из глубокого выреза.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала рядом с горячей подружкой. Звезда была в коротком топике на заклепках и с длинными рукавами. Вырез посередине придал образу большей соблазнительности.
С талии спускалось нечто похожее на юбку с такими же заклепками, как и топ. Наряд подчеркнул стройность звезды.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.
А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.
Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.