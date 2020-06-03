Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", цього разу вирішила здивувати фанатів

Зірка часто публікує фото і відео, демонструючи свою п'яту точку, через яку і отримала титул, передає Politeka.net. Проте на цей раз модель зробила селфі, захопивши камерою не тільки обличчя, але і свої груди.

Досконала Кортес позувала в маєчці на тонких бретельках, які ледь утримували її пишні форми. Помітно, як груди піднялися в тісному одязі і ледь не випадають.

Модель закинула набік шовковисте волосся і дивилася в камеру. Легкий макіяж, який складається з пишних вій і нюдових губ доповнив образ.

Крім того, на пальцях красуні був світлий манікюр, що надавало якоїсь ніжності.

За п'ять годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами, написавши їй про те, яка вона прекрасна, а, зокрема, її форми фантастичні.

Зазначимо, зараз на сторінку зірки підписані 2,2 мільйони користувачів мережі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес наділа прозору білизну, яка виглядала на ній вельми інтригуюче.

Сама модель прийняла провокативну позу, завдяки якій приховала свої достоїнства, але дуже заінтригувала фанатів.

Користувачі мережі обсипали кумира компліментами.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в синьому одязі з великим розрізом.

Красуня лежала в ліжку, а образ доповнила білою накидкою. Модель на кадрах пританцьовувала під музику, рухаючи тілом. Кадри вийшли дуже спокусливими і незвичними.

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