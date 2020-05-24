Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала, за что получила титул

Красотка публикует разные откровенные фото, в которых демонстрирует свою пятую точку, передает Politeka.net.

В этот раз модель предстала сидящей спиной к фотографу, эффектно выгнувшись, и выставив ягодицы: "Ого, какие большие".

Красотка надела белую футболку с номером 23 с фамилией Дэвида Бекхэма.

Стоит отметить, что красотка ни раз заявляла о том, что является фанаткой аргентинского футболиста Лионеля Месси. Поэтому надетая футболка с именем другого известного спортсмена удивила пользователей сети.

Звезда позировала на мягком стуле, держа в руке мяч. На ножки красотка надела гетры.

Сьюзи закинула волосы набок, и немного повернулась, засветив пышные ресницы.

"Когда карантин закончится, я буду жить в США и полгода работать на телевидении в Майами. Все знают, что я люблю футбол, и теперь в городе лучшая команда из @mls", - написала Сьюзи.

За 13 часов более 30 тысяч пользователей сети поставили посту отметку "Нравится".

Пользователи сети засыпали модель приятными комментариями и пожелали успехов в работе.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала на стуле, демонстрируя формы, в частности, свои подкаченные ножки. Модель активно занимается спортом, что видно по ее подтянутому телу, а ноги у нее буквально "стальные".

Кортес немного раздвинула ножки, засветив крохотные, ярко-желтые трусики на тонких, розовых лямках.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала в колготках в сеточку на стуле, выгнув спинку.

Красотка позировала топлес, прикрыв свою гордость волосами, которые лежали на груди. Девушка дополнила образ большим леденцом.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула на камеру «золотой» гордостью

А еще Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц похвасталась достоинством в мини-шортиках

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла лишнее и устроила жару с леденцом