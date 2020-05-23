Знаменитость превзошла сама себя

Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в горячем образе

Красотка регулярно публикует в своем Инстаграм горячие фото, передает Politeka.net. Так, на одном из последних снимков красотка предстала в футболке, которую игриво приподняла.

Звезда позировала на стуле, демонстрируя формы, в частности, свои подкаченные ножки. Модель активно занимается спортом, что видно по ее подтянутому телу, а ноги у нее буквально "стальные".

Кортес немного раздвинула ножки, засветив крохотные, ярко-желтые трусики на тонких, розовых лямках. Звезда внизу живота засветила татуировку в виде аргентинского футболиста Лионеля Месси, фанаткой которого является.

Футболка обтянула пышные формы Сьюзи: "Ого, как жарко".

Звезда дополнила образ различными украшениями: серьгами-кольцами и золотым браслетом на руке.

Модель закинула ровные волосы набок и пристально посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

За восемь часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, как красотка великолепна и что она достойна только комплиментов.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны 2,2 миллиона пользователей сети.

Напомним, Сьюзи Кортес была в черном кружевном бикини, с поднявшимися лямками выше бедер. Красотка взялась за одну из тоненьких резинок и оттянула ее.

Сверху Кортес надела меховую накидку, под которой, вероятно, не было лифчика

Ранее мы писали, Сьюзи Кортес позировала спиной к камере. Тело модели было покрыто золотой краской. Несмотря на то, что снимок модель никак не подписала, ее поклонники пришли в восторг от невероятного тела кумира.

Напомним, полуголая обладательница самых красивых ягодиц показала игру в футбол

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