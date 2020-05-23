Вот это поза!

29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантное фото





Как передает Politeka.net, кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Бразильская модель регулярно радует, а бывает и шокирует своих поклонников откровенными снимками.

Очередной ее пикантный кадр просто ошеломил - она продемонстрировала, как изменилась ее фигура после карантина.

"На этом карантине я продолжаю свое обучение, и результаты налицо, наслаждайтесь своим временем дома, чтобы позаботиться о себе", - сообщила она в подписи к фото.



На кадре она появилась в миниатюрном купальнике, который буквально потерялся в ее упругих формах. Кортес действительно не теряла время на карантине зря - прекрасная форма модели вызывает настоящее восхищение.

Такой пикантный кадр не остался без внимания ее поклонников, которые наградили ее тысячами лайков и восторженными комментариями.

Ранее модель позировала в белье, состоящем из тонких ремешков. Столь откровенный "наряд" ничего не прикрывал, а лишь придавал образу большей пикантности. Тонкие ниточки впились в кожу Кортес на спине, ягодицах и ногах.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц посветила "бриллиантами" на топ лучших фото

А еще Politeka сообщала, что обладательница самых красивых ягодиц в мини-бикини заставила краснеть

Также Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц показала румяные "булочки" во всей красе