Відома українська актриса Мішина Ксенія показала спокусливі форми під сонечком

На фото Мішина позує в чорному купальнику, лежачи на пляжі. Красуня доповнила образ очками, а зібрала волосся в хвіст. На другому кадрі Ксенія вже більш крупним планом і показує п'яту точку на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На останньому кадрі красуня витягла руки і ноги до фотографа, посміхаючись на камеру. Завдяки цьому можна оцінити довгі ноги зірки.

"Коли поруч Лера Ольховська", - написала під фото Ксенія.

Фанати поставили більше шести тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Це що таке, в чому, а де карантин!!! Я теж так хочу,як велика черепаха на піску!!", "Так тримати Ксенія!!!", "Богиня", "Сподіваюся, галька вже досить тепла))) як же хочеться швидше на пляж)) Сподіваюся липні реалізувати це бажання) А Ксенії - просто насолоджуватися несподівано отриманої можливістю відпочити, не завжди реальною у щільному графіку актриси. Ви принадність!", "Як стежите за фігурою?", "Ксенія ну ви просто супер".

Раніше ми повідомляли, що переможниця «Танців з зірками» Мішина Ксенія насмішила відео зі своїми «тортурами» перед холодильником.

На опублікованому в Instagram ролику Мішина постає в ролі жертви «жорстоких тортур». Актриса сидить на стільці перед холодильником з пов'язаними руками і заклееным ротом. Під її очима помітні кола від размазавшейся туші, ніби від сліз, а сама знаменитість виглядає змученою.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Мішина потрясла видом в одному пеньюарі

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