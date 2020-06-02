Гривня раптово отримала шанс, НБУ здивував оновленим курсом валют: що буде з доларом

Державний регулятор продовжує зміцнювати гривню по відношенню до американської валюти.

Так, Національний банк на своєму офіційному порталі опублікував свіжий курс валют на 2 червня.

Згідно з даними, опублікованими на порталі регулятора. курс гривні по відношенню до американського долара був укріплений на 5 копійок.

Що стосується курсу євро, то його також опустили на 12 копійок.

Таким чином, державний регулятор в особі Нацбанку встановив офіційні курси валют на 2 червня на наступному рівні:

– 100 американських доларів – 2681,81 гривень (-0,0504 грн)

– 100 євро – 2980,43 гривень (-0,1232 грн).

Зеленський вразив заявою після гучного скандалу з Порошенком: "Зараз ми насолоджуємося..."

Володимир Зеленський заявив, що не має відношення до появи можливих записів розмов екс-президента Петра Порошенко та екс-віце-президента США Джо Байдена.

Він також закликав не втягувати Україну в президентську кампанію в Сполучених Штатах.

"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми насолоджуємося двопартійної підтримкою в США, як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа). Ці записи не є пріоритетним", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, а також на виборчий процес у будь-якій країні.

Пенсіонери в Україні отримають подвійні виплати, розкрито важливі деталі: "Гроші можна забрати..."

Українські чиновники назвали точну дату, коли громадяни почнуть отримувати «подвійну» пенсію.

Так, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, накопичувальна система пенсій почне працювати вже з першого січня наступного року.

«Частина доходів громадянин зобов'язаний буде перераховувати на індивідуальний пенсійний рахунок. Держава змушує таким чином його відкладати частину свого доходу, щоб у старості він мав що їсти і на що жити, а не держава починало йому допомагати. Мета – змусити людину накопичувати таким чином, щоб він не міг ці гроші забрати», - зазначив економічний експерт Тарас Козак.

У той же час «другу» пенсію українцям будуть забезпечувати приватні компанії, які будуть виступати як інвестори. За словами Шмигаля, до пенсійного віку розмір виплат українців може скласти один мільйон гривень.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

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