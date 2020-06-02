Государственный регулятор продолжает укреплять гривну по отношению к американской валюте
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, Национальный банк на своем официальном портале опубликовал свежий курс валют на 2 июня.
Согласно данным, опубликованным на портале регулятора. курс гривны по отношению к американскому доллару был укреплен на 5 копеек.
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Что касается курса евро, то его также опустили на 12 копеек.
Таким образом, государственный регулятор в лице Нацбанка установил официальные курсы валют на 2 июня на следующем уровне:
– 100 американских долларов – 2681,81 гривен (-0,0504 грн)
– 100 евро – 2980,43 гривен (-0,1232 грн).
Курс доллара также упал и на межбанковском рынке, опустившись до отметки в 26,81 грн/$ (-5 копеек). Курс евро, в свою очередь, просел на 5 копеек – до 29,81 гривен.
Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара в июне. В первую очередь, на курс доллара влияет карантин и ограничения деятельности предприятий, поскольку в стране автоматически снижается деловая активность.
Курс также может рухнуть из-за предыдущих долгов: в 2020 году Украине нужно вернуть $17 млрд, $3,4 млрд из которых приходятся на второй квартал.
Но по словам аналитиков, сейчас нет серьезных факторов, которые бы могли повлиять на курс доллара.
Ведущие украинские финансисты предположили, что курс национальной валюты в июне останется примерно таким же, как и в мае, и прогнозируют его в коридоре 26,5-27,5 гривен/$.
Напомним, доллар ошарашил резким скачком, курс валют расстроил украинцев: к чему готовиться.
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