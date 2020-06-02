Гривна внезапно получила шанс, НБУ удивил обновленным курсом валют: что будет с долларом

Государственный регулятор продолжает укреплять гривну по отношению к американской валюте.

Так, Национальный банк на своем официальном портале опубликовал свежий курс валют на 2 июня.

Согласно данным, опубликованным на портале регулятора. курс гривны по отношению к американскому доллару был укреплен на 5 копеек.

Что касается курса евро, то его также опустили на 12 копеек.

Таким образом, государственный регулятор в лице Нацбанка установил официальные курсы валют на 2 июня на следующем уровне:

– 100 американских долларов – 2681,81 гривен (-0,0504 грн)

– 100 евро – 2980,43 гривен (-0,1232 грн).

Зеленский поразил заявлением после громкого скандала с Порошенко: "Сейчас мы наслаждаемся..."

Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к появлению возможных записей разговоров экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Он также призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в Соединенных Штатах.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, а также на избирательный процесс в любой стране.

Пенсионеры в Украине получат двойные выплаты, раскрыты важные детали: "Деньги можно забрать..."

Украинские чиновники назвали точную дату, когда граждане начнут получать «двойную» пенсию.

Так, по словам премьера Дениса Шмыгаля, накопительная система пенсий начнет работать уже с первого января следующего года.

«Часть доходов гражданин обязан будет перечислять на индивидуальный пенсионный счет. Государство заставляет таким образом его откладывать часть своего дохода, чтобы в старости он имел что поесть и на что жить, а не государство начинало ему помогать. Цель – заставить человека накапливать таким образом, чтобы он не мог эти деньги забрать», - отметил экономический эксперт Тарас Козак.

В то же время «вторую» пенсию украинцам будут обеспечивать частные компании, которые будут выступать как инвесторы. По словам Шмыгаля, к пенсионному возрасту размер выплат украинцев может составить один миллион гривен.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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