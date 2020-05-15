Оказалось, что с выплатами не так все гладко

На выплату проиндексированных пенсий украинцам в мае направлены дополнительные 2,5 млрд грн

Об этом пресс-служба Пенсионного фонда сообщила на своей странице в Фейсбук. В сообщении отмечается, что выплаты за май продолжают финансироваться по утвержденному графику, а кроме того на них было направлено еще 2,5 млрд грн. Всего с марта было профинансировано пенсий на сумму 22,5 млрд грн.

В ПФУ заверяют, что все пенсионеры получат пенсии в установленные сроки, однако в комментариях некоторые украинцы жалуются на проблемы с выплатами.

«Инвалиды и не проиндексировали почему???мне по инвалидности ничего не добавили», «Добрый день подскажите пожалуйста почему моей маме не добавили 500грн. Ей в марте исполнилось 80 лет», «Обещали проиндексировать пенсии на 11%. С 2000грн. 11%- 220грн. А люди получают по 100грн...почему?», «много странного в пенсиях, люди трудились в свое время, а зп были маленькие, со стажем 40лет, пенсию дают копейки...», «При этом стыдливо умалчивают: Сколько пошло на апрельскую зарплату ЦВК и Кабмина. Там сумма будет покруче», - пишут люди.

Отметим, что в мае украинцам проиндексировали пенсии, однако повышение получили не все.

Как оказалось, две категории пенсионеров остались без прибавок, а новой индексации в этом году проводить не планируется.

Как рассказала замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко, расчет был индивидуальным. В частности, в столице он составляет примерно 320 гривен.

Таким образом, не повысили тем, кто получал выше средней константы, о которой говорится в правительственном постановлении. Ранее этот показатель составлял 4404 гривны, а после 11% повышения - 4888.

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