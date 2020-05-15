Украинским пенсионерам провели индексацию в мае, однако повышение коснулось не всех

Подробности сообщила заместительница руководителя главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко в эфире «Суспільного».

Повышение выплат обошло стороной две группы украинских пенсионеров.

При проведении индексации брался во внимание коэффициент заработной платы и коэффициент стажа.

Перерасчет проводили на основании основного размера пенсии, не учитывая повышения и доплаты.

Таким образом, пенсионеры, у которых средняя константа уже выше, чем указано в постановлении Кабмина, доплат не получили. Ранее такой показатель был на уровне 4404 гривны. Затем его подняли на 11% до 4778 гривен.

Таким образом, у пенсионеров, которые выходили на пенсию в 2019-2019 годах, показатель выше, поэтому для них пересчет не производили.

Также увеличение пенсии не коснулось тех, кто получает пенсию по специальным законам. Однако сейчас им проводится оценка величины размера пенсии, назначенная в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Этой категории пенсионеров нужно ждать до 25 мая, и их пенсии тоже вырастут.

По данным Пенсионного фонда, в рамках индексации выплаты украинских пенсионеров вырасли таким образом:



на 100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

С начала мая Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий украинцам на сумму 22,5 млрд гривень.

Отметим, многие украинцы возмущены размером индексации. Более того, немало тех, кто не получил прибавку, хотя по закону она полагается.

«Странно, как будто человек живет, кушает и пр. во времена своей заработной платы , а не в 2020 году . Моей бабушке к пенсии 2000 грн прибавили тоже всего 100 грн», «много странного в пенсиях, люди трудились в свое время, а зп были маленькие, со стажем 40лет, пенсию дают копейки...», «Почему нет индексации, сорок лет стажа», «А как тем,у кого 1630? Им как жить,а еще карантин? Хотя 29лет стаж. В мае что-то будет?», - возмущаются в сети.

Напомним, в Пенсионном фонде раскрыли детали перерасчета пенсий украинцам: «Не повысили тем, кто...»

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле: «денег в бюджете нет».

Также Politeka писала, что денег не хватает, в Кабмине раскрыли масштабные проблемы с пенсиями: "Сократится на..."