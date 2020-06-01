Украинские чиновники назвали точную дату, когда граждане начнут получать «двойную» пенсию

Об этом сообщает UBR.

Так, по словам премьера Дениса Шмыгаля, накопительная система пенсий начнет работать уже с первого января следующего года.

«Часть доходов гражданин обязан будет перечислять на индивидуальный пенсионный счет. Государство заставляет таким образом его откладывать часть своего дохода, чтобы в старости он имел что поесть и на что жить, а не государство начинало ему помогать. Цель – заставить человека накапливать таким образом, чтобы он не мог эти деньги забрать», - отметил экономический эксперт Тарас Козак.

В то же время «вторую» пенсию украинцам будут обеспечивать частные компании, которые будут выступать как инвесторы. По словам Шмыгаля, к пенсионному возрасту размер выплат украинцев может составить один миллион гривен.

Как сообщалось ранее, стало известно, будут ли в Украине повышать пенсионный возраст из-за новой программы сотрудничества с МВФ.

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

По его словам, по новой программе МВФ Украина не обязуется повышать пенсионный возраст.

Шмыгаль также подчеркнул, что в скором времени программа будет одобрена Советом директоров фонда.

"Она не требует от нас и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без него, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира... Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка", – заявил он в эфире телеканала.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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